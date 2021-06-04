5 самых стильных монархов недели (29 мая – 4 июня)

Кейт Миддлтон

29 мая герцогиня Кембриджская приняла первую дозу вакцины от коронавируса. Как рассказала сама Кейт, прививку она сделала в лондонском Музее науки.

Вчера я получила свою первую дозу вакцины от COVID-19. Я очень благодарна всем, кто принимает участие в распространении вакцинации. Спасибо за все, что вы делаете, – гласит подпись к снимку.Какую именно вакцину приняла Кейт, не сообщается. Кстати, в комментариях подписчики отметили не только смелость герцогини, но также ее стройную фигуру и непривычно неформальный образ. Герцогиня Кембриджская – та, кто всегда соблюдает королевский протокол и не позволяет себе откровенные наряды. Однако для похода в медицинский кабинет она выбрала голубые голубые джинсы & Other Stories jeans за 89 долларов и облегающий белый топ H&M.

Кейт Миддлтон

Королева Летиция

Эта неделя у королевы Испании выдалась насыщенной – всего к публике она выходила пять раз. Пожалуй, самым ярким во всех смыслах образом Летиции стало ее появление на празднике в честь Дня вооруженных сил 29 мая – его королева отметила в розовом. Ее Величеству удалось надеть ультрамодный цвет и не противоречить протоколу. На Летиции было приталенное классического кроя двубортное пальто нежно-розового цвета (или, выражаясь образно, цвета клубничного зефира), чуть более насыщенного оттенка туфли и клатч дополнили образ total-pink. Королева ЛетицияА днем ранее, 28 мая, старшая дочь королевы, принцесса Леонор, прошла традиционный обряд первого причастия или конфирмации – осознанного принятия веры – в церкви Асунсьон-де-Нуэстра-Сеньора в Мадриде. Родители и ее младшая сестра, конечно, не могли такое пропустить. 48-летняя королева в этот день выбрала черно-белый наряд – белую объемную блузку сложного кроя с декоративными контрастными пуговицами и оборками Maksu, классические брюки на высокой талии и с тонкий ремешком, черные туфли без каблука с бантиками и того же цвета клатч. Остальные наряды Летиции за эту неделю мы собрали здесь. Король Филипп, принцесса София, принцесса Леонор и королева Летиция

Королева Максима

На этой неделе королева Нидерландов не скромничала с выбором цветовой палитры в гардеробе: днем 1 июня Максима в ярко-розовом костюме и любимой широкополой шляпе посетила открытие первого детского биеннале в музее Гронингена, где будет представлена интерактивная экспозиция с работами 30 голландских и зарубежных молодых художников. А уже спустя несколько часов в тот же день она вышла в свет вместе со своим супругом, королем Виллемом-Александром. Они почтили своим присутствием церемонию вручения премии Appeltjes van Oranje в Гааге. На протокольное мероприятие Максима надела бирюзовое платье-рубашку с широким поясом и массивной пряжкой. Яркий наряд она “прриглушила” нюдовыми лодочками на шпильке.

Королева Максима Королева Максима и король Виллем-Александр

Кронпринцесса Метт-Марит

Накануне днем, 3 июня состоялся редкий выход норвежских монархов, но по очень важному поводу. Наследный принц Хокон и его супруга, кронпринцесса Метт-Марит приехали в город Фредрикстад, где торжественно открыли Собор Надежды (Hope Cathedral), построенный в честь 250-летия со дня рождения норвежского проповедника и основателя хаугеанства Ханса Нильсена Хауге. Для этого события принцесса выбрала черное платье миди с длинными рукавами и принтом из белых птиц и мелкого гороха, которое она сопроводила бежевыми лодочками и клатчем с бахромой в тон.

Крон-принц Хокон и крон-принцесса Метте-Марит Крон-принцесса Метте-Марит

Королева Матильда

В минувшую среду королева Матильда и король Филипп посетили медицинскую организацию Vivalia’s Ardennes Hospital Center в Либрамоне. Там Матильда пообщалась с маленькими пациентами, страдающими церебральным параличом и различными двигательными или психомоторными нарушениями, а также их родителями. После королевская чета Бельгии приняла участие в круглом столе с медиками на тему COVID-19 и узнала, как чувствуют себя бельгийцы, переболевшие коронавирусом.

Социально важное мероприятие повлияло и на образ Ее Величества: в медицинский центр Матильда надела строгий комплект из синей шифоновой блузки в белый горох с объемными рукавами, белых брюк и белой мини-сумки Chanel.

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