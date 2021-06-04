Британские ученые опровергли теорию “эгоистичного стада”: “Эволюция поведенческих механизмов”

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили повадки птиц в условиях внешней опасности от хищника. Полученные исследователями результаты полностью развенчали популярную теорию “эгоистичного стада”.

В процессе исследования ученые, представляющие Университет Роял Холлоуэй (Лондон, Великобритания), использовали почтовых голубей, сформированных в несколько групп, разных по количеству особей. Экспериментальная “атака хищника” была реализована посредством робота-сапсана, традиционно используемого для отпугивания птиц на территории аэродромов. В ответ на агрессивные действия “хищника” голуби, вопреки сложившемуся мнению, не выказывали стремления лететь ближе к середине стаи – наоборот, они сомкнули собственные ряды и выровнялись по направлению атаки. Такое построение, по убеждению специалистов, существенно улучшило возможности для отхода стаи как единой генерации без потерь. При этом аналогичное поведение было характерно как для малых, так и для больших групп классически миролюбивых птиц, что, по сути, полностью опровергает знаменитую теорию “эгоистичного стада” Уильяма Гамильтона.

Упомянутая теория была научным материалом, который выдвинул британский эволюционный биолог ровно полвека тому назад, описав её на страницах статьи “Геометрия для эгоистичного стада”. В соответствии с постулатами долго считавшейся актуальной гипотезы, участники “стада” обеспечивают улучшение своих шансов на выживание путем смещения к его центральной части, посредством такого построения подставляя под удар менее проворных сородичей. По сути, стадо при этом остается одним целым, однако мотивы движения членов в нем являются следствием преследования исключительно собственных интересов.

“Теория “эгоистичного стада” предполагает, что по меньшей мере одна особь будет съедена. Но мы знаем, что это не всегда верно – многие атаки хищников оказываются неудачными. Это дает возможность для эволюции поведенческих механизмов, которые способствуют спасению коллектива в целом. Мы считаем, что наше открытие показывает их важность во многих спасающихся бегством группах – от стай животных до косяков рыб”, – резюмировал один из авторов исследования Дэниел Сэнкли. Материалы научной работы были опубликованы в Current Biology.

Источник: glas.ru