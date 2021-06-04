Беременная Лиза Арзамасова попрощалась со зрителями перед “каникулами”: “Никуда не пропадаю!”

Популярная актриса Лиза Арзамасова разместила на своей странице в Instagram публикацию, посредством которой попрощалась со своими подписчиками перед уходом на “каникулы”, вызванные беременностью. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от фолловеров.

Телезвезда пояснила об закрытии собственного театрального сезона и сообщила, что последующие приготовления к рождению первенца считает “каникулами” очень условно, поскольку понимает важность событий, которые предстоят ей в жизни. Все предложения о работе и других, не связанных с личным делах, Лиза Арзамасова попросила посетителей своего микроблога отложить на новый театральный сезон. “Это время будет заполнено другими заботами и подготовкой к самому важному жизненному “мероприятию”, но это уже совсем другая история. Никуда не пропадаю! Остаюсь на связи”, – подытожила хозяйка аккаунта.

Многочисленные подписчики от души поблагодарили красотку за все положительные эмоции, которые она подарила им в период своей творческой активности. И одновременно поклонники пожелали любимице здоровья и радостных эмоций в преддверии ожидаемого пополнения в семье.