Актер Иван Краско решил составить завещание перед пятой свадьбой

90-летний актер Иван Краско снова намерен жениться, это будет уже пятый брак звезды. При этом, кроме подготовки к свадьбе, он решил составить завещание.

90-летний российский актер Иван Краско уже четыре раза состоял в браке. Однако и перешагнув девятый десяток лет темпераментный житель не намерен останавливаться. Уже скоро он поведет свою новую возлюбленную под венец.

Избранницей артиста в пятый раз стала 42-летняя Наталья Смыкова, однако получить все наследство в случае заключения брака она не сможет. Вместе с подготовкой к свадебной церемонии Иван Краско намерен также составить завещание, в котором оговорит все нюансы раздела имущества после его смерти. Как пояснил сам актер, на эту меру он вынужден пойти после негативного опыта родни актера Алексея Баталова. Его близкие, как известно, перессорились на почве дележа наследства.

Вместе с завещанием с помощью юриста Краско заключит и договор ренты с личным помощником. Чтобы не приводить к скандалам после своей смерти, артист четко пропишет, что и кому достанется. Так, дача в Ленинградской области достанется именно ассистенту Вячеславу Смородинову, хотя претендует на ее получение и экс-супруга. С бывшей женой артист тоже готов заключить договор ренты, но не позволит ей указывать, что делать и не пойдет на ее условия переписать дачный дом на нее.

Новой же своей возлюбленной Иван Иванович, по его заверению, полностью доверяет. Однако это не означает, что актер пустил все на самотек и все отношения и права артист все же «задокументирует». Сама Смыкова не против брачного контракта, тем более, что о ней СМИ, невзирая на обвинения девушки в преследовании корыстных целей, сообщают, как о человеке обеспеченном.

Источник: sobesednik.ru