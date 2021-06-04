Путин заявил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом

По словам Путина, он после переговоров не ожидает “ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы всех нас поразить своими результатами”, но сам факт встречи и разговор на разные темы – это “само по себе неплохо”.

Российский президент добавил, что рассчитывает на “позитивный результат” встречи.

Контекст:

Саммит президентов США и РФ состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня, сообщали в Кремле. Главы государств обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”. Встречу Байдена с Путиным подтвердили и в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси. Замглавы МИД Украины Евгений Енин 28 мая сообщил, что перед саммитом Байден поговорит с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

Второй разговор двух президентов состоялся 13 апреля на фоне эскалации ситуации на востоке Украины. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину провести в третьей стране встречу на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций.

Кроме этого, 14 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее перечень государств, которые власти РФ обвиняют в недружественных действиях. В него вошли две страны – США и Чехия. Согласно документу, дипломатические представительства США не могут принимать к себе на работу граждан РФ.

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