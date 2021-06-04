На заседании СНБО обсудили качество питьевой воды в Украине

В частности, речь шла о реконструкции Бортнической станции аэрации и обеспечения качественной питьевой водой южных регионов Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что президент Владимир Зеленский остался недоволен подготовкой этого вопроса, его рассмотрение перенесли на следующее заседание совета.

Контекст:

4 июня состоялось заседание СНБО, на котором рассмотрели ряд вопросов. В частности, интеграцию Украины в НАТО, ситуацию с санкциями СНБО, формирование реестра олигархов и другие.

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