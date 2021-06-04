Порошенко рассказал о допросе в СБУ

Он отметил, что после оккупации части Донбасса, где находилось 90% украинского угля, страна вынужденно покупала его в России.

“Наше правительство и наше Минэнерго завозили уголь для обеспечения функционирования половины Украины в условиях абсолютно пустых угольных складов. И мы можем объяснить, почему тогда мы вынуждены были покупать электрическую энергию”, – сказал Порошенко.

Он предложил президенту Владимиру Зеленскому объяснить, почему в 2020-2021 годах Украна после перевода электростанций на украинский уголь покупает электроэнергию и уголь с оккупированных территорий и из России на $1 млрд.

“Мы сейчас видим, что вместо того, чтобы бороться с [президентом Украины Владимиром] Путиным, господин Зеленский с утра до вечера пытается бороться с Порошенко”, – подчеркнул Порошенко.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/317058856671229/

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и его соратнику Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, на него надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Медведчук назвал дело политически мотивированным.

Bihus.info опубликовал записи разговоров Медведчука с российскими политиками и боевиками 17 мая. В одном из разговоров лидер боевиков “ЛНР” угрожает уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук в ответ сообщает ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и “сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино”.

Также в записях есть разговор Медведчука с его помощником по Донецку и Луганску Дмитрием Дорошенко в июне 2014 года, в котором они обсудили требования террористов для организации переговоров. Через неделю озвученные тезисы появились в мирном плане Порошенко.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия считает, что эти записи “могут быть трактованы как имеющие признаки госизмены”.

Представители “Европейской солидарности” утверждают, что обнародованные записи разговоров “слиты из Офиса президента” с целью дискредитации Порошенко и его партии.

“Сам Порошенко неоднократно подробно рассказывал о том, что использовал статус Медведчука как неформального представителя [президента РФ Владимира] Путина по вопросам освобождения заложников”, – подчеркнули в пресс-службе экс-президента, напомнив, что, по его словам, политик готов был взаимодействовать “хоть с чертом лысым”.

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