Данилов анонсировал новые документы, которые станут продолжением законопроекта об олигархах

“Этот закон – первая ласточка в сети законов, которые должны положить конец олигархической экономической системе, которая до сих пор, к большому сожалению, существует в нашей стране. Еще раз подчеркиваю, что это первый закон, но не последний”, – сказал он.

По словам Данилова, президент Владимир Зеленский сравнил этот законопроект с законом о рынке земли.

“Чтобы мы начинали этот процесс, был принят первичный закон, а после него было дополнительно принято 11 нормативно-правовых актов, в том числе законов, чтобы это сдвинулось с места. Еще раз подчеркиваю: закон антиолигархический или закон об олигархах, как говорят в народе, – это первичная часть ряда законодательных актов. Президент дал поручение соответствующим органам и через две недели вы увидите следующие законопроекты именно в этой плоскости “, – сказал секретарь СНБО.

Контекст:

В 2020 году Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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