В Минтруде назвали главную причину бедности в России

Большую часть бедных россиян составляют семьи с детьми. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минтруда заявил, что наличие детей является главным признаком бедности в стране: доля семей с детьми среди малоимущих составляет 82%, передаёт телеканал “Царьград”.

“К сожалению, это именно так”, – сказал Котяков.