 

В Минтруде назвали главную причину бедности в России

04.06.2021, 20:10, Разное
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Большую часть бедных россиян составляют семьи с детьми. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минтруда заявил, что наличие детей является главным признаком бедности в стране: доля семей с детьми среди малоимущих составляет 82%, передаёт телеканал “Царьград”.

“К сожалению, это именно так”, – сказал Котяков.



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