 

Помощник Ельцина заявил, что первый президент России выбирал государственный флаг в состоянии опьянения

04.06.2021, 21:11, Разное
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Бывший пресс-секретарь первого президента России Бориса Ельцина Сергей Ястржембский рассказал о том, каким образом Борис Николаевич выбирал флаг для независимой России.

По его словам, глава государства в момент выбора был в подвыпившем состоянии, из-за чего не мог адекватно осуществить выбор и из всех предложенных ему вариантов указал на случайно оказавшийся поблизости выцветший флаг Российской империи.

– Борис Николаевич попросил меня и ещё пару людей принести ему проекты флагов в выходной день, дабы мы вместе на досуге выбрали лучший вариант. Мы пришли с кучей альбомов, в которых были варианты от неравнодушных граждан, а для эстетики из музея принесли парочку знамён времён Российской империи. Когда мы зашли в его кабинет, то оказалось, что наш национальный лидер немного. загулял, но выборы-то всё равно надо было устроить, так что мы быстренько ему всё показали, а он сдуру указал нам на самый блеклый из музейных флагов. Пришлось его и выбрать, президенту же нельзя отказывать при решении таких важных вопросов, — рассказал Ястржембский.

Также, по словам Ястржембского, гербом России чуть было не стал четырёхглавый орёл, так как во время просмотра его возможных вариантов у Ельцина в глазах все изображения раздваивались. Положение смог спасти тогдашний премьер-министр России Виктор Черномырдин: он усыпил президента с помощью колыбельной песенки, после чего самостоятельно выбрал один из основных символов страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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