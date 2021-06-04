От льняных дропов до купальников из нефти: дайджест fashion-новостей недели

COS

В Санкт-Петербурге, на Большом проспекте, открылся первый в северной столице магазин COS. Место занял самое что ни на есть привлекательное: историческое здание 20 века, в котором изначально находилась школа. Помещение отремонтировали, сохранив аутентичные элементы – например, оригинальные полы из темного мрамора, дополнив их инновационными витринами и другими современными деталями. В честь открытия COS выпустил капсульную коллекцию для Санкт-Петербурга. Восемь единиц женской одежды в эксклюзивных цветовых решениях, доступных только в России, представили художница Юлдус Бахтиозина, балерина Мария Хорева, художница Полина Осипова, фотограф Анастасия Лисицына, куратор Евгения Сероус, стилист и блогер Мария Червоткина.

12 Storeez

Стоит ли говорить, что после начала пандемии комфорт стал одним из ключевых критериев при выборе и одежды, и нижнего белья. Именно такое белье – на каждый день, в котором удобно всегда и везде, создал бренд 12 Storeez. Поддерживая концепцию Home & Relax, марка выпустила лаконичные модели из смеси полиамида и спандекса. Этот бархатистый на ощупь материал эластичен и удобен в носке — не теряет форму, не выцветает, не впитывает влагу и очень быстро высыхает. В бельевой дроп вошло 7 моделей в черном, бежевом, белом и светло-сером цветах.

Hunkemöller

Летнюю капсулу нидерландский бренд создал со звездами немецкого телевидения – сестрами-близняшками Валентиной и Шайенной Паде. Девушки позитивные, и коллекция их авторства получилась соответствующей – веселый и свежий микс стилей, буйство ярких цветов.

Мы очень рады стать лицами коллекции Chasing Summer. Hunkemöller – бренд, который мы знаем чуть ли не с самого детства: все благодаря бабушке, которая покупалатам для нас. Именно поэтому нам очень понравилось сотрудничать с брендом! Эта коллекция состоит из моделей и фасонов, которые мы сами любим носить,

– рассказали Валентина и Шайенна. Модели их коллекции сделаны из экологичных материалов, в том числе переработанного полиэстера (материал, в состав которого входит полиэтилентерефталат – расплав нефти).

LIMÉ

В этом сезоне льняные вещи правят бал, и неважно где вы находитесь – на отдыхе у моря или в офисе в центре мегаполиса. Основным материалом лен стал и в летней коллекции LIMÉ. Из него дизайнеры марки создали сарафан со вставками из кружевной тесьмы, укороченную рубашку с эластичным поясом-портупеей, мини-платье в полоску, костюм из топа-камисоль и коротких шортов, платья с воланами и другие модели.

Levi’s

Все дети, которые хотят носить “луки”, как у взрослых, могут порадоваться: в России стартуют продажи долгожданной коллекции Levi’s KIDS. В нее вошли одежда и аксессуары для детей от 2 до 12 лет, в основе – переосмысленная с точки зрения современных тенденций классика бренда. Например, в летнем сезоне марка предлагает джинсы прямого и зауженного кроя, удлиненные шорты-бермуды, классические джинсовые куртки, укороченные и удлиненные футболки, объемные худи и свитшоты, а также верхнюю одежду.

ACOOLA

Вплоть до 14 июня бренд детской одежды ACOOLA проводит акцию #язачистыйокеан, приуроченную к празднику – “Всемирный день океана”. В рамках этой инициативы можно сдать ненужные вещи в recycling box, зарегистрироваться по QR-коду в программе лояльности и получить скидку 20% на новую коллекцию. Лимитированная линейка World Oceans Day поступит в продажу 8 июня. В проекте также участвуют приглашенные эко-блогеры, которые в прямом эфире в Instagram обсудят с представителями бренда проблемы экологии и способы их решения.

“Ювелирочка”

Марка презентовала коллекцию украшений из матированного серебра ANTIQUE. Основой дизайна монохромных брошей, серег и колец стали элементы человеческого лица. Словно портретные зарисовки академической школы живописи, но со своими вольностями. Модели украшают миниатюрные вырезанные сердечки и жемчуг, а дополняют их неровные края и асимметрия.

& Other Stories

Вслед за художницей Кьярой Терранео в Милане, марка & Other Stories перешла и к российским деятелям культуры. Так, во время открытия своего первого магазина в Санкт-Петербурге – он занял два этажа и около 540 квадратных метров площади – бренд представил арт-резиденцию Лизы Смирной. Художница, ранее сотрудничавшая с H&M и Vans, оформила витрины бренда: на одной Лиза воссоздала атмосферу своей мастерской, а вторую украсила изображением белого кота, которого назвала “фэшн-тигром”. Также в пространстве магазина разместились объемные текстильные объекты в виде птицы, солнца и собаки.

Concept Club

Летний дроп Concept Club разделен на две линии, которые пересекаются по дизайну и крою, но отличаются материалами, из которых они сшиты. Первая выполнена из натурального льна и состоит, в основном, из монохромных комплектов: желтый костюм с брюками на завышенной талии и удлиненный топ на тонких бретелях, костюм в полоску с шортами свободного кроя и oversize рубашкой с коротким рукавом, а также платье с треугольным вырезом и юбка макси. Вторая линия создана из хлопка, вискозы и лиоцелла. В нее входят объемное платье с рукавами-буффами, костюм из серой рубашки с воротником-стойкой и брюк-палаццо, белый джинсовый комбинезон на металлических пуговицах и другие модели.