Ученые оценили влияние правильной еды на течение беременности: цифры убедительны



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Во время беременности у женщин нередко появляются осложнения, которые грозят как их здоровью, так и здоровью ребенка. Гестационный диабет развивается в среднем у 7% беременных женщин, преэклампсия и другие опасные формы повышения артериального давление – у 9% (по данным США), частота преждевременных родов в РФ – 6%.

Один из «инструментов» профилактики этих осложнений – здоровое питание. В новом исследовании ученые оценили эффекты трех здоровых паттернов питания на здоровье беременных. Они рассмотрели следующие паттерны:

Индекс здорового питания. Его определяют, исходя из того, сколько полезных продуктов регулярно получает человек, максимальное количество баллов при подсчете – 100. Например, за достаточное количество овощей, фруктов, бобовых и морских продуктов в диете насчитывают по 5 баллов, за цельнозеронвые продукты и полезные жирные кислоты – по 10. Ограничение вредных жиров, соли и добавленного сахара дают по 10 баллов.

Средиземноморская диета, которая включает в себя большое количество фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, рыбу, мясо птицы, бобовые. Ограничивать рекомендуется употребление красного мяса.

DASH-диета (Dietary Approaches to Stop Hypertension) – диета против артельной гипертонии. Ее важное условие – ограничение количества соли в рационе. Среди рекомендуемых продуктов: фрукты, овощи, молочные продукты с низким содержанием жира, умеренные количества рыбы, цельнозерновых продуктов, птицы, орехов.

Ученые проанализировали данные, которые были собраны в крупном исследовании, посвященном беременности и развитии плода. В нем около 1900 женщин подробно описали свою диету на различных сроках беременности и в течение трех месяцев до нее. Авторы новой работы при помощи специальных индексов оценили, насколько рацион питания женщин соответствовал каждой из трех здоровых диет. Следование любой них до зачатия и до второго триместра беременности было связано со снижением риска осложнений. Например, у женщин с наиболее высокими показателями индекса здорового питания на 16-22 неделе риск гестационного диабета был ниже на 32%, чем у беременных с самыми низкими показателями. Женщины, рацион которых на 12 и с 16 по 22 неделю наиболее близко соответствовал DASH-диете, на 19% реже страдали от повышенного давления. Средиземноморская или DASH-диета с 24 по 29 неделю беременности были связаны со снижением риска преждевременных родов на 50%.

«Все три показателя подчеркивают пользу употребления овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и бобовых на фоне ограничения красного и обработанного мяса», говорится в пресс-релизе американских Национальных институтов здоровья.