Ученые рассказали, как определить опухоль по кончикам пальцев

Ученые сообщили, что изменения, которые происходят на кончиках пальцев, могут быть признаком рака легких. Информация опубликована на медицинском портале WebMD.

Одним из опасных онкозаболеваний считается рак легких. При этом довольно важно раннее диагностирование, так как выявить злокачественную опухоль лучше всего до момента, когда она распространится на остальные органы. При раке легких появляются трудности с дыханием, головная боль и тяжесть в груди. Но заподозрить болезнь можно и по неожиданному предупреждающему сигналу.

Исследователи советуют посетить доктора, если кончики пальцев расширяются и «толстеют». Эксперты считают, что образования в легких стимулируют вырабатывание некоторых химических веществ, которые увеличивают приток крови к пальцам, и с течением времени они визуально толстеют. Около 80% людей, которые имеют увеличенные кончики пальцев, получают диагноз рак легких.

Также может и видоизменяться состояние ногтей. Кожа возле ногтевых пластин начинает блестеть, а пластинки становятся выпуклыми, если присмотреться к ним сбоку. Но увеличение кончиков пальцев может быть симптомом и других заболеваний: порока сердца, сердечной инфекции или хронических легочных функций. При онкологических процессах эта симптоматика может сопровождаться кашлем, трудностями с дыханием, болезненных ощущениях при дыхании. При увеличении кончиков фаланг пальцев стоит срочно обратиться к медикам.

Источник: www.medikforum.ru