Татьяна Буланова рассказала о секретах красоты, харассменте, отношении к Сергею Шнурову и музыке

Певица Татьяна Буланова побеседовала с журналистами о своей творческой и личной жизни, раскрыв секрет вечной красоты. Популярная артистка пояснила о своем отношении к собственному репертуару, Сергею Шнурову и харассменту.

52-летняя певица Татьяна Буланова пообщалась с представителями СМИ, рассказав им о своей творческой и личной жизни. Отвечая на вопросы репортеров, двукратная лауреатка премии «Овация» рассказала, как ей удается сохранять молодость в течение стольких лет. Как оказалось, селебрити всегда пользуется специальными увлажняющими кремами и не забывает о принятии душа по утрам. Также важным она называет снимать макияж перед отходом ко сну. Кроме того, певица старается меньше подвергаться негативу и не раздражаться, испытывая больше позитивных эмоций.

Между тем, вечно молодая исполнительница не одобрила движения наподобие #Meetoo. Женщин, признающихся спустя годы в харрасменте по отношению к ним, Буланова не поддерживает. Ее удивляет, почему объекты притязаний не дали отпор сразу, ведь они в крайнем случае могли уволиться и не сотрудничать с непорядочными мужчинами. Если же дамы приняли непристойное предложение, то было бы логичнее далее не поднимать подобные темы в образе жертвы.

Высказалась Татьяна Буланова и о новом проекте Сергея Шнурова, группе «Зоя». С ее слов, бывший основатель рок-группировки «Ленинград» – очень хороший пиарщик, потому сомнений в правильности его действий у певицы нет. Относительно же своего репертуара артистка заявила, что, несмотря на любовь к собственным песням, ее предпочтения обычно не совпадают с мнением ее поклонников. Сейчас она задействована в полнометражной картине режиссера Татьяны Колгановой. Оценить работу вокалистки в фильме «Синдром отложенного счастья» россияне смогут уже в сентябре, когда лента выйдет на экраны.

Источник: inforeactor.ru