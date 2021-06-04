Ученые выяснили подробности самого разрушительного цунами на Британских островах

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили подробности цунами, произошедшего на шотландских берегах более 8 тысяч лет назад. По словам исследователей, в условиях современного ландшафта катаклизм мог бы разрушить целые города.

Для выяснения всех деталей, которые сопутствовали давно известному “Цунами Сторегга”, была воспроизведена компьютерная модель данного природного явления, исходными данными для которой стали результаты исследования геологических природных отложений, появившихся на побережье Шотландии. Ученые, представляющие Университет Шеффилда, напомнили, что упомянутое событие, произошедшее ориентировочно 8200 лет назад, было вызвано мощнейшим оползнем, имеющим площадь около сотни тысяч километров квадратных и зародившемся в водах Норвежского моря. Как показала компьютерная модель, огромная волна, имеющая высоту более трех десятков метров, обрушилась на шотландские берега, уйдя в итоге вглубь суши на целых 30 километров. Проецируя озвученные данные на современный ландшафт, исследователи отметили, что в настоящее время в случае такого цунами ряд британских городов, расположенных на протяжении 600 км береговой линии, был б погребен под руинами, и среди них – Абердин, Инвернесс и Монтроуз.

“Эта модель дала нам уникальную возможность увидеть, какой была эта местность в прошлом, и что повлияло на неё так, что она стала такой, как сегодня. Новое исследование помогает лучше понять природу цунами в Сторегге. Кроме того, эта работа подчеркивает важность применения новых научных методов к ранее изученным событиям, тем самым улучшая наши знания о них”, – подытожил один из авторов аналитической работы Марк Бейтман. Материалы исследования были опубликованы в Boreas.

Источник: planet-today.ru