Эстония пожертвует Украине вакцины против коронавируса

В частности, по словам Лиймец, вакцины против коронавируса будут переданы “наиболее важным партнерам, которые смотрят в евроатлантическое будущее”, – Грузии, Украине и Молдове.

Ранее, 14 мая, выделение 200 тыс. доз вакцины от COVID-19 странам “Восточного партнерства” подтвердило правительство Литвы. Из них половина – для Украины.

Украина также получит бесплатные вакцины напрямую от США, сообщали в Белом доме 3 июня.

Контекст:

Власти Эстонии ожидают, что до конца августа 70% населения должны получить вакцину против коронавируса. С 17 мая в стране позволили вакцинироваться против коронавируса всем желающим. Прививку можно сделать препаратами Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna и AstraZeneca (последняя – только для лиц старше 50 лет).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 30 июня, в Эстонии сделали более 732 тыс. прививок от COVID-19, две дозы препарата против коронавируса получило около 243,4 тыс. человек (18,3% от общего числа населения страны).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала кампании по иммунизации привито 1,12 млн человек, из них около 142 тыс. – завершили вакцинацию (получили две дозы).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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