Беременная жена Павлика за неделю до родов пожаловалась на плохое самочувствие

Репяхова, которая ранее говорила, что предполагаемой датой родов является 13 июня, отметила, что ухудшение самочувствия не связано с родами.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Позже она написала, что вместе с мужем отправилась на прогулку.

“Муж сказал, некогда болеть. И везет меня гулять”, – сообщила она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. спустя пять лет после знакомства. Репяхова моложе Павлика на 29 лет. До беременности она была его концертным директором.

10 января 2021 года Павлик и Репяхова сообщили, что вскоре станут родителями – они планируют назвать сына Михаилом.

Для Репяховой будущий ребенок станет первенцем. У Павлика от первых двух браков есть сын Александр и дочь Кристина. Они единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

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