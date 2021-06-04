Мнение: Грандиозный успех

В выступлении Путина на Петербургском форуме наиболее интересным был, пожалуй, сам факт выступления. Путин настолько приучил, что он прячется по подвалам, что его рандомные появления в офлайне выглядят более интересным событием, чем повод, по которому он вообще появился. А заодно увеличивает число запросов в поисковиках на тему "двойники Путина".

Сегодня тоже ничего особенного в содержательной части не произошло. Много дежурных инициатив, начинающихся словами "Предлагаю…" Кстати, мне всегда было интересно, кому Путин адресует это "Предлагаю". Себе, что ли? Если ты президент, то подпиши указ или распоряжение правительству. Если ты так, мимо проходил, то насколько ценны твои предложения?

В качестве сенсации было подано известие о завершении строительства одной из труб Северного потока-2. С учетом того, что оба Потока – Северный и Турецкий – это грандиознейшие провалы лично Путина и Газпрома, то надеяться на комплименты по тому, что удалось-таки все-таки сделать, довольно странно.

Турецкий поток, как преемник Южного потока, заявленный в мощности в 63 млрд кубометров и состоящий из 4 труб, в итоге скукожился до двух труб из-за жесткой позиции Турции, не желающей создавать угрожаемую конкуренцию ее собственному и гораздо более важному проекту ТАНАП. И даже вторжение Кремля в Сирию никак не испугало Турцию, которая пошла даже на риск прямой войны с Россией в 15 году, и именно эта решительность вынудила Кремль трусливо отступить и сохранить лицо помидорами. А затем вынужденно убрать из всех планов и проектов две лишние по мнению Турции трубы. Победа – это когда ты диктуешь проигравшему свои условия. Когда победитель диктует свои условия тебе, то проигравший – это как раз ты и есть.

На фоне кратного падения поставок газа в саму Турцию и медленного продолжения строительства континентальной части Турецкого потока (при том, что все транзитные страны – Болгария и Сербия – ищут и находят альтернативные варианты газового снабжения из третьих источников) – в общем, успех Турецкого потока может называться успехом только для аквариумных рыбок, не помнящих ничего за пределами десяти последних минут.

Северный поток-2 – тем более отнести к грандиозным победам никак не приходится. Он, скорее, продемонстрировал предельную убогость современного российского технологического обеспечения. 90 процентов трубы (более тысячи км) швейцарская Allseas протянула за полтора года, оставшиеся 10 процентов Газпром вымучивает те же самые полтора года, причем в ущерб сахалинскому проекту, на котором должен был быть задействован "Академик Черский", и который, кстати, является составной частью еще одной авантюры под названием "Сила Сибири".

Так что тут не гордость демонстрировать, а проводить разбор полетов – кто создал такую дикую ситуацию, что единственная отрасль – торговля природными ресурсами – находится в столь убогом состоянии. Хотя кто-кто. Понятно кто. Ты же и создал. Не себя же обсуждать.

Но главное – оба Потока были спроектированы не как коммерческие, а в первую очередь как политические. Была поставлена задача обхода Украины, которая не только не решена, но теперь окончательно похоронена жестким, буквально ультимативным условием Германии о зависимости эксплуатации СП-2 от сохранения украинского транзита. И это условие поставлено правительством Меркель, которая самым активным образом лоббировала проект. Какие условия будут выдвинуты "зеленым правительством" Германии, которое с высокой степенью вероятности придет к власти осенью, можно только догадываться.

В общем, на сенсацию сообщение Путина не тянет. Но куда деваться: остальные новости еще более бледные. Поэтому хоть такой квазипозитивный сюжет.

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