Мнение: На крипте поднимемся, но можем сесть!

Мир неуклонно меняется и уходит в digital. Эта тенденция настолько очевидна, что с этим сложно спорить (хотя некоторые и пытаются).

Леонид Волков, экс-глава региональных штабов Навального (иноагент), предлагает с головой окунуться в цифровую сферу. Для несведущих он поясняет, что такое «биток» и с чем его едят.

Каждый противник «фашистского путинского режима» теперь сможет на основании абсолютной безопасности и анонимности внести свою лепту в борьбу с государством. Закинуть свою «криптокопеечку» на личный счет чалящемуся в неволе Алексею Анатольевичу теперь станет, не сказать, что проще, но, по словам Леонида, безопасней.

И действительно, зачем ждать, лучше уже сейчас повысить грамотность населения и отправиться прямиком на Луну. Сравнение с естественным спутником Земли не случайно: Волков обращается к авторитету Илона Маска и его SpaceX, которая во многом финансируется через криптовалюту, однако опускает подробности и не говорит, что спонсирование экстремистской организации (а это произойдет с иноагентом с той же неизбежностью, что и цифровизация) — это уголовное преступление.

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