 

В травматологическом комплексе больницы имени Пирогова начался ремонт

04.06.2021, 19:12, Разное
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В 2022 году старейшая в Москве клиническая городская больница имени Пирогова отметит 220-летие. Важно, чтобы медицинское учреждение соответствовало самым высоким мировым стандартом. Именно поэтому было принято решение провести капитальный ремонт в травматологическим корпусе больницы.

Работы в семиэтажном здании 1985 года постройки ведутся почти на 16 тысячах квадратных метрах. До конца следующего года обновят фасад, кровлю, заменят инженерные системы и коммуникации. Четыре существующих лифта заменят, еще три новых – установят. Также в корпусе появится самое современное высокотехнологическое оборудование, не забудут и про благоустройство прилегающей территории.

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай сообщил, что специалисты уже начали демонтировать стены, напольное покрытие, потолки, перегородки, коробы дверей, а также системы освещения и электрооборудования, холодного и горячего водоснабжения, сантехнические приборы.

Главный врач больницы Алексей Свет выразил благодарность правительству Москвы. Он надеется, что в будущем преобразятся и другие корпуса медучреждения. По мнению врача, это позволит еще лучше и качественнее лечить пациентов.

“Это радостное и знаковое событие в жизни нашей, старейшей московской больницы. После ремонта у нас появится современный многофункциональный клинический корпус с новейшим оборудованием и комфортными условиями для врачей и пациентов”, – сказал Свет.

Напомним, ранее “Дни.ру” подробно писали о капитальном ремонте четырех корпусов Боткинской больницы. Специалисты усиливают перекрытия, прокладывают новые инженерные коммуникации, устанавливают современные лифты и совершенствуют систему безопасности.

Во время обследования помещений выяснилось, что нужно заменить более 16 километров сетей, включая девять километров кабельных, более четырех километров тепловых и почти три километра канализационных и водопроводных. В корпусах также проведут ремонт входных групп, обновят оконные, дверные блоки и кровлю. Все работы планируется завершить до конца 2021 года.



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