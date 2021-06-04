 

Пропавшую российскую туристку из Перми нашли мертвой в лесу

04.06.2021, 19:12, Разное
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Пропавшая в конце мая туристка из Перми Анастасия Пыхтеева была найдена мёртвой на Урале. Подозреваемый в её убийстве был задержан.

Тело 35-летней женщины обнаружили в лесу. Следователи полагают, что её убил ранее судимый за разбойное нападение преступник, который вышел из тюрьмы после восьми лет лишения свободы. По предварительным данным, он расправился с туристкой с целью наживы и забрал её имущество, сообщает телеканал “360”.



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