 

Путин: Плевать я хотел, если меня где-то кто-то заблокирует в интернете

04.06.2021, 18:58, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал свою возможную блокировку за высказывание о штурме Капитолия в США, заявив, что ему безразлично, что его могут где-то заблокировать. Путин заявил, что для него самое важное – это доверие российского народа.

Президет высказался в ответ на реплику ведущего сессии на ПМЭФ о возможных негативных последствиях его ранее сказанных слов о штурме Капитолия. «Во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо. Вы, видимо, невнимательно слушали. Во-вторых, я не даю оценок самому событию, я говорю о том, что за этим последовало, а в-третьих, плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует», – приводит РИА «Новости». Президент подчеркнул, что для него важнее доверие российского народа. «В том качестве, в котором я сейчас нахожусь», – заключил Путин.

Он повторил свою мысль, что не считает штурм Капитолия чем-то хорошим, подчеркнув, что не дает оценок самому событию.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе при оценке пресечения незаконных протестных акций в России, Европе, США и Белоруссии применяются двойные стандарты, а также что данная тема используется в качестве инструмента политической борьбы, пишут «Известия».

При этом глава государства заметил, что действия российской полиции во время незаконных протестов также оцениваются более негативно, чем использование водометов и резиновых пуль в городах Европы. Президент также напомнил, что после президентских выборов с США часть людей была недовольна, и протестующие прорвались в здание Капитолия.

Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.



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