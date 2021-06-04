Собянин допустил введение в Москве новых мер поддержки для привившихся от COVID-19

В столице могут быть введены дополнительные меры для поддержки людей, которые вакцинировались от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например, там, лотерею с нашими федеральными коллегами», – передает его слова ТАСС.

Собянин напомнил, что в Москве действует программа «Миллион призов», в рамках которой пожилым людям в пунктах вакцинации выдаются сертификаты номиналом на 1 тыс. рублей для получения различных товаров и услуг.

По оценкам мэра, количество привившихся москвичей к концу года может превысить 2,5 млн.

Ранее Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19. Однако рестораторы в Москве исключили введение зоны для вакцинировавшихся от коронавируса.