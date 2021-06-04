Генеральный директор Tezlab Бен Шипперс обсудит Tesla эффект и следующая волна стартапов электромобилей на TC Sessions: Mobility 2021

В виде Tesla продажи выросли, интерес к компании резко вырос, что вызвало инвестиции и интерес в автомобильной промышленности, а также в мире стартапов.

Tezlab, бесплатное приложение, похожее на Fitbit для Tesla Автомобиль, — это лишь один пример из множества стартапов, возникших за последние несколько лет, поскольку электромобили начали оставлять крошечные вмятины в мировых продажах. Теперь, когда Ford, GM, Volvo, Hyundai вместе с новичками Rivian, Fisker и другими выпускают электромобили на рынок, наверняка последуют новые стартапы.

Бен Шипперс, соучредитель и генеральный директор Tezlab, является одним из двух основателей на ранней стадии, которые присоединятся к нам на TC Sessions: Mobility 2021, чтобы рассказать о своих стартапах и возможностях, возникающих в эту зарождающуюся эпоху электромобилей. Команда из шести человек, стоящая за TezLab, родилась из HappyFunCorp, магазина разработки программного обеспечения, который создает приложения для мобильных, веб-устройств, носимых устройств и устройств Интернета вещей для клиентов, которые включают: Amazon, Facebook и Twitter, а также множество стартапов.

Инженеров HFC, в том числе Шипперса, который также стал соучредителем HFC, привлекли Tesla из-за его техноцентрического подхода и одной важной детали: Tesla Конечные точки API доступны посторонним. В Tesla API технически частный. Но он существует, позволяя Teslaприложение для связи с автомобилями, например считывание состояния заряда аккумулятора и запирание дверей. При обратном проектировании стороннее приложение может напрямую взаимодействовать с API.

Опыт Шипперса не ограничивается расширением масштабов Tezlab. Шипперс консультирует и работает с компаниями, специализирующимися на технологиях и взаимодействии с людьми, уделяя особое внимание электромобилям.

Список докладчиков на нашем мероприятии 2021 года растет день ото дня и включает в себя президента и генерального директора Motional Карла Ягнемма и соучредителя и генерального директора Aurora Криса Урмсона, которые обсудят прошлое, настоящее и будущее AV. На электрическом фронте — Мате Римак, основатель Rimac Automobili, который расскажет о масштабировании своего стартапа с одного человека в гараже до более чем 1000 человек и контрактов с крупными автопроизводителями.

Мы также недавно анонсировали панель, посвященную индустрии роботакси в Китае, в которой примут участие три женщины-лидера из китайских стартапов AV: главный операционный директор AutoX Джевел Ли, Хуан Сун, генеральный менеджер Momenta Europe с Momenta и вице-президент WeRide по финансам Дженнифер Ли.

Среди других гостей — вице-президент GM по глобальным инновациям Пэм Флетчер, генеральный директор Scale AI Александр Ван, основатель и генеральный директор Joby Aviation ДжоБен Бевирт, инвестор и основатель LinkedIn Рид Хоффман (чья специальная компания по приобретению акций только что слилась с Joby), инвесторы Клара Бреннер из Urban Innovation Fund, Куин Гарсия из Autotech Ventures и Рэйчел Холт из Construct Capital, а также соучредитель и технический директор Zoox Джесси Левинсон.

И, возможно, нас ждет еще один сюрприз — классический стелс-проект TechCrunch закрывает шоу.

Не ждите, чтобы забронировать билеты на TC Sessions: Mobility, поскольку цены растут у нашей виртуальной двери.

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