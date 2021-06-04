Джанлука Вакки привился от коронавируса в Сербии

Итальянский миллионер Джанлука Вакки, которого прославили веселые танцы на камеру, прилетел в сербскую столицу – Белград, чтобы вакцинироваться от коронавируса. Он не стал делать прививку от COVID-19 в родной Италии из-за жены. Его возлюбленная Шэрон Фонсеки – гражданка Соединенных штатов Америки, и по итальянским законам, не может получить вакцину на родине мужа. Об этом он рассказал сербскому HELLO! на этой неделе, когда прибыл на частном самолете за второй порцией вакцины.

Мы чувствуем себя здесь, как дома, и так было и в прошлый наш приезд. Шэрон – американка, поэтому сделать прививку в Италии не удалось. Моя мама очень больна, у нашей дочери недавно была операция, и мы хотели обезопасить себя и нашу семью, – объяснил он на встрече с местными журналистами. Также Джанлука добавил, что как ему рассказывал дед, у него есть сербские корни.

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Публикация от HELLO! Magazin (@hellomagazinsrbija)

Напомним, что дочь 53-летнего Джанлуки и его 25-летней подруги Шэрон Фонсеки – Блу Иерусалима, родилась с врожденной патологией: у малышки “волчья пасть” (расщелина в средней части неба). В полугодовалом возрасте, в этом апреле, девочке сделали операцию.

Джанлука с дочкой

Это было необходимо, так как чем взрослее она становилась, тем сложнее было бы решить эту проблему. Джанлука рассказал об этом в Instagram, опубликовав фотографию с дочерью на руках из больничной палаты и рассказал о ее самочувствии:

В начале недели нашей малышке сделали операцию по устранению “волчьей пасти”. Это была очень сложная и эмоциональная неделя для нас, а для нее – особенно. Когда наш маленький ребенок проходит через столь серьезные испытания, это действительно потрясает меня, как родителя. Наш ангел не перестает нас удивлять! Она была такой храброй, нежной и милой. И я горжусь тем, что я ее отец! Со слезами на глазах обращаюсь ко всем родителям, которые проходят через подобный опыт со своими детьми! Надеюсь, вы, ребята, всегда под защитой. Теперь мы дома. Мы так благодарны и счастливы, – написал он под снимком. В комментариях, конечно же, сотни пожеланий скорейшего выздоровления.

Джанлука Вакки и Шэрон Фонсеки