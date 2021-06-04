 

Хроническую усталость назвали самым распространенным последствием легкого COVID-19

04.06.2021, 18:36, Разное
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Группа исследователей из Великобритании проанализировала результаты 215 исследований из 30 стран, в которых участвовали в общей сложности более 105 тысяч пациентов с COVID-19. Авторы обзора сосредоточились главным образом на оценке неврологических и психиатрических расстройств после перенесенной инфекции. Поскольку в исследованиях отслеживались разные симптомы в различных группах пациентов, ученые объединили полученные данные, чтобы оценить их распространенность.

Среди продолжительных неврологических симптомов у госпитализированных пациентов лидирует потеря обоняния (43%), слабость (40%), утомляемость (38%), потеря вкуса (37%), мышечная боль (25%), головные боли (21%). О депрессии сообщили 23% переболевших, постоянной тревоге — 16%. Анализ данных показал также, что после тяжелого течения COVID-19 в редких случаях развиваются тяжелые неврологические состояния, такие как как ишемический инсульт (1,9%), геморрагический инсульт (0,4%) и судороги (0,06%).

Ученые отметили, что большинство исследований были посвящены преимущественно последствиям COVID-19 после тяжелого течения, и даже в тех работах, где оценивалось состояние амбулаторных пациентов, часто не учитывались люди с легкими симптомами или бессимптомные носители. Однако обзор показал, что даже у тех, кто отделался «малой кровью» некоторые неврологические и психиатрические симптомы встречались даже чаще по сравнению с тяжелыми пациентами.  

Так, более половины пациентов после легкого течения COVID-19 сообщали о хронической усталости (55%), потери обоняния (52%), мышечных болях (45%), потере вкуса и головных болях (44%).

«Мы ожидали, что неврологические и психиатрические симптомы будут чаще встречаться в тяжелых случаях COVID-19, но вместо этого мы обнаружили, что некоторые проявления оказались более выраженными в группах пациентов после легкого течения заболевания. Похоже, что COVID-19, влияющий на психическое здоровье и мозг, является нормой, а не исключением», — сообщил ведущий автор исследования Джонатан Роджерс.

Хотя в этом обзоре не исследовались причинно-следственные связи, ученые предположили, такие симптомы, как депрессия и тревога, могут вызвать не только воспалительные процессы, но и психоэмоциональные факторы. Во время пандемии многие люди подвержены сильнейшему стрессу, а больной COVID-19 даже с легкими симптомами вынужден находиться в изоляции. Возможно, это объясняет, почему депрессия и тревожность после коронавирусной инфекции возникает чаще, чем после других вирусных инфекций, считают ученые.



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