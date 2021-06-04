 

Ученые доказали пользу иммунотерапии после операции по поводу рака мочевого пузыря

04.06.2021, 18:34, Разное
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Американские исследователи провели исследование, посвященное изучению эффективности иммунотерапии после проведения операции по поводу рака мочевого пузыря. Выяснилось, что данный метод лечения способен снизить вероятность последующих рецидивов.
К исследованию ученых, представляющих Мемориальный онкологический центр имени Слоуна-Кеттеринга (Нью-Йорк, США), было привлечено более семи сотен пациентов, имеющих высокий риск рецидива уротелиального рака после операции по удалению у них мочевого пузыря, мочеточника или почки на предмет онкозаболевания высокой степени. Для проверки эффективности иммунотерапии исследуемые рандомизировано были разделены на две группы, после чего в течении двух недель представители одной из них принимали препарат ниволумаб, а второй – плацебо. После итогового тестирования оказалось, что принимаемое лекарство снизило количество рецидивов у пациентов из соответствующей группы по сравнению с их визави, использующими плацебо. Отмечается, что условия текущего стандарта лечения предусматривают отсутствие назначения иммунотерапии после вышеупомянутых операций даже у больных, имеющих высокий риск рецидива или летального исхода. В то же время у участников, выполнявших прием ниволумаба, выживаемость без признаков болезни составила 21 месяц, а у не принимавших данное лекарство – лишь 10,9 месяцев.

Резюмируя, специалисты сделали вывод, что, вопреки прежним предположениям медиков, использование иммунотерапии может иметь существенную пользу для исследованной ими категории больных. Тем не менее, они анонсировали продолжение исследования для получения более полных и точных научных данных. Материалы работы были опубликованы в New England Journal of Medicine.

Источник: aobe.ru



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