 

Совмещение вакцин от AstraZeneca и Pfizer оказалось эффективнее двух доз AstraZeneca

04.06.2021, 18:34, Разное
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Немецкие исследователи создали новую схему профилактики заражения коронавирусом. Эксперименты показали, что совмещение вакцин от AstraZeneca и Pfizer эффективнее прививки двумя дозами от AstraZeneca.
Вакцинация от коронавирусом стала не только спасением от пандемии Covid-19, но и головной болью для медиков всего мира. Проблема в том, что практически все препараты, используемые для прививки, дают побочные эффекты. В ряде случаев после укола у пациентов отмечается повышенный риск образование тромбов. Немецкие исследователи нашли выход из сложившейся ситуации.

Так, на базе Ганноверской медицинской школы группа исследователей изучили потенциально опасные свойства вакцин. Ранее, в апреле текущего года в СМИ сообщалось о повышающейся после применения AstraZeneca и Johnson & Johnson свертывании крови. Это привело к массовым отказам от AstraZeneca, из-за чего вторую дозу уже привитые граждане получили препаратом Pfizer. Целью немецких исследователей и было установить безопасность такого способа профилактики.

Команда из почти 130 экспертов использовала в своей работе с людьми в качестве первой дозы AstraZeneca. Другой же укол разрешалось сделать любым другим антиковидным средством. В результате экспериментов оказалось, что самым успешным вариантом стало применение Pfizer. Такая комбинация позволяет выработать в организме намного больше антител. Улучшает новая методика и работу клеточного иммунитета, поскольку Т-клетки пациентов, уколовших две вакцины, чаще и активнее уничтожают фрагменты вирусной оболочки, включая разнообразные штаммы.

Источник: nauka.tass.ru



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