Motorola может возродить легендарный смартфон Defy с защищённым корпусом

Компания Motorola может возродить выпуск своего легендарного смартфона Defy. Новинку при этом оснастят защищённым корпусом со средними характеристиками.

В Сети появилась информация о грядущем выпуске нового смартфона от компании Motorola. Инсайдеры сообщают о вероятном возрождении популярной ранее линейки смартфонов марки Defy. В Google-консоли новую модель уже представили, однако обозначили ее кодовым названием Athena. При этом на полки магазинов устройство может выйти именно под своим знаменитым именем Defy.

Обновленный Motorola Defy оборудуют защищенным корпусом, а его технические характеристики будут соответствовать смартфонам среднего уровня. Работать аппарат будет на однокристальной мобильной платформе Snapdragon 662. Дополнять процессор, повышая многозадачность девайса, может чип оперативной памяти объемом 4 гигабайта. Экран гаджета получит диагональ в 6,6 дюйма, его разрешение составит 1600 на 720 точек.

Стоит отметить, что оригинальная модель Motorola Defy появилась на международном рынке одиннадцать лет назад. Для 2010 года это был первый смартфон, работающий на операционной системе Android и обладающий высоким уровнем защиты. «Неубиваемую» линейку бренд может запустить в коллаборации с компанией Bullitt Group, ранее отличившейся успешным сотрудничеством по производству ударопрочных и влагозащищенных телефонов с марками CAT, Land Rover и других.

Источник: www.ixbt.com