 

Motorola может возродить легендарный смартфон Defy с защищённым корпусом

04.06.2021, 18:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Motorola может возродить выпуск своего легендарного смартфона Defy. Новинку при этом оснастят защищённым корпусом со средними характеристиками.
В Сети появилась информация о грядущем выпуске нового смартфона от компании Motorola. Инсайдеры сообщают о вероятном возрождении популярной ранее линейки смартфонов марки Defy. В Google-консоли новую модель уже представили, однако обозначили ее кодовым названием Athena. При этом на полки магазинов устройство может выйти именно под своим знаменитым именем Defy.

Обновленный Motorola Defy оборудуют защищенным корпусом, а его технические характеристики будут соответствовать смартфонам среднего уровня. Работать аппарат будет на однокристальной мобильной платформе Snapdragon 662. Дополнять процессор, повышая многозадачность девайса, может чип оперативной памяти объемом 4 гигабайта. Экран гаджета получит диагональ в 6,6 дюйма, его разрешение составит 1600 на 720 точек.

Стоит отметить, что оригинальная модель Motorola Defy появилась на международном рынке одиннадцать лет назад. Для 2010 года это был первый смартфон, работающий на операционной системе Android и обладающий высоким уровнем защиты. «Неубиваемую» линейку бренд может запустить в коллаборации с компанией Bullitt Group, ранее отличившейся успешным сотрудничеством по производству ударопрочных и влагозащищенных телефонов с марками CAT, Land Rover и других.

Источник: www.ixbt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.03 / Учёные раскрыли секреты музыкальной терапии при аутизме

18.09 / Мнение: Опустошенные: судьба пяти мавзолеев ХХ века

29.04 / Мнение: Танки на улицах Москвы…

16.01 / «Это же наш Холокост»

09.11 / В Нигерии у семи мужчин пропали пенисы и они обвинили в этом колдуна

27.12 / Женщина, которую нельзя бросить – Личное мнение

17.01 / Мнение: Высшая раса

12.02 / Средний класс: 4000 евро или 17 тысяч рублей?

26.07 / “Я потеряла гармонию”: Анастасия Решетова намекнула на сложные отношения с Тимати

03.08 / Анастасия Решетова призналась, что несколько месяцев не мозга забеременеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика