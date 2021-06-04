 

Кулеба: Этим летом мы будем иметь намного более свободные условия для путешествий, чем прошлым

04.06.2021, 18:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В частности, он отметил, что МИД целенаправленно работал над тем, чтобы можно было ездить в Грецию, Кипр, Хорватию и Болгарию, так как это самые популярные направления для украинских туристов.

“Не из стран ЕС, но в Европе – я вчера говорил с министром иностранных дел Албании, тоже туристическое, популярное направление, и тоже мы договорились, что украинцам будут созданы соответствующие условия. Я думаю, что все основные курорты мы откроем. Работаем, безусловно, над Испанией, которая является популярным направлением. Я думаю, что этим летом мы будем иметь намного более свободные условия для путешествий, чем прошлым”, – сказал министр.

Кроме того, он отметил, что договорился с министром иностранных дел Турции о том, что этим летом для украинских туристов будут созданы максимально комфортные условия в этой стране.

“Мой коллега, министр культуры, который отвечает за туризм, Александр Ткаченко летал в Турцию, проводил консультации. В этом году в Турции, я думаю, будут суперусловия для украинских туристов”, – сообщил Кулеба.

Контекст:

26 марта Кулеба сообщал, что граждане Украины могут въезжать в 104 страны мира, для путешествия в некоторые из них нужно придерживаться противоэпидемических мер.

Туристическая отрасль наиболее сильно пострадала после начала пандемии коронавируса. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, ее вклад в мировой объем производства упал на 49% – до $4,7 трлн – в 2020 году, что привело к потере 62 млн рабочих мест. Расходы иностранных туристов снизились на 69%.

В начале мая Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС туристам, которые полностью вакцинированы от COVID-19. 20 мая Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы для граждан третьих стран, прошедших полный курс иммунизации одобренной в ЕС вакциной от COVID-19 как минимум за две недели до приезда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.10 / Сербия начала переговоры о приобретении российской вакцины

25.09 / Расписавшийся на стене Рейхстага участник ВОВ умер во Владимире

31.01 / В Кремле продление СНВ-3 назвали «успехом всего думающего человечества»

08.10 / Началась регистрация на студенческую олимпиаду «Я – профессионал»

30.04 / Магазин Microsoft Store вдвое уменьшил комиссию

10.07 / В мире: Отказ от русского языка выносит приговор украинской науке

01.03 / Продажные полицейские с нарушениями оформляли украинцам разрешения на оружие, службу расформировали – глава Нацполиции

23.03 / Партия Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле

02.06 / Ветеран Майман: Кива начал дружить с хозяином спортклуба, через несколько месяцев того застрелили и теперь клуб возглавляет охранник Кивы

27.02 / Сотрудник ППС пострадал в перестрелке в Махачкале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика