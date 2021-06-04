Кулеба: Этим летом мы будем иметь намного более свободные условия для путешествий, чем прошлым

В частности, он отметил, что МИД целенаправленно работал над тем, чтобы можно было ездить в Грецию, Кипр, Хорватию и Болгарию, так как это самые популярные направления для украинских туристов.

“Не из стран ЕС, но в Европе – я вчера говорил с министром иностранных дел Албании, тоже туристическое, популярное направление, и тоже мы договорились, что украинцам будут созданы соответствующие условия. Я думаю, что все основные курорты мы откроем. Работаем, безусловно, над Испанией, которая является популярным направлением. Я думаю, что этим летом мы будем иметь намного более свободные условия для путешествий, чем прошлым”, – сказал министр.

Кроме того, он отметил, что договорился с министром иностранных дел Турции о том, что этим летом для украинских туристов будут созданы максимально комфортные условия в этой стране.

“Мой коллега, министр культуры, который отвечает за туризм, Александр Ткаченко летал в Турцию, проводил консультации. В этом году в Турции, я думаю, будут суперусловия для украинских туристов”, – сообщил Кулеба.

Контекст:

26 марта Кулеба сообщал, что граждане Украины могут въезжать в 104 страны мира, для путешествия в некоторые из них нужно придерживаться противоэпидемических мер.

Туристическая отрасль наиболее сильно пострадала после начала пандемии коронавируса. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, ее вклад в мировой объем производства упал на 49% – до $4,7 трлн – в 2020 году, что привело к потере 62 млн рабочих мест. Расходы иностранных туристов снизились на 69%.

В начале мая Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС туристам, которые полностью вакцинированы от COVID-19. 20 мая Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы для граждан третьих стран, прошедших полный курс иммунизации одобренной в ЕС вакциной от COVID-19 как минимум за две недели до приезда.

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