 

Мэр Мариуполя призвал правительство оставлять в местных бюджетах большую часть подоходного налога

04.06.2021, 18:32, Новости дня
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Бойченко сказал, что сейчас в городах остается 60% налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Увеличение этих средств на 5% – финансовый ресурс, который можно направить на развитие отдаленных районов и поселков, которые присоединились к городам в рамках административной реформы. Предлагаемый Бойченко шаг – новый этап децентрализации, пишет сайт горсовета. 

Контекст:

31 августа 2015 года Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

16 апреля 2020 года парламент принял законопроект №2653 о внесении изменений в закон “О местном самоуправлении”. Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в “Слуге народа” заявили о завершении реформы децентрализации.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте. Глава государства считает, что этот орган позволит улучшить отношения между местными чиновниками и центральной властью. Также президент заявил, что реформа децентрализации в Украине еще не завершена.

Власти ожидают, что в этом году парламент примет два закона, касающиеся децентрализации, а также изменения в Конституцию, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в начале апреля. Министр отметил, что, чтобы завершить этап реформы децентрализации,  необходимо внести изменения в Конституцию. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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