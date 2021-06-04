Экс-нардеп от Партии регионов Левченко вернулся в Украину

“Все уголовные дела против него в Украине закрыты. Именно Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог [бывшему “народному губернатора Донецкой области”] Павлу Губареву озвучить свой “ультиматум” на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия”, – отметил журналист.

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/4099862270093254

О возвращении Левченко сообщил и его адвокат Олег Курчин в Facebook, об этом написало агентство “Ліга.Новости”, однако сейчас пост адвоката в соцсети недоступен.

Левченко выиграл дело против Украины в Европейском суде по правам человека, сообщил 3 июня сайт “Новости Донбасса”.

ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Левченко в марте 2020 года. Предметом рассмотрения было названо невыполнение прокуратурой Киевской области решения суда о закрытии уголовного производства против экс-нардепа.

Главный редактор НВ Виталий Чыч 4 июня в Facebook сообщил, что Левченко после возвращения прислал ему угрозы в одном из мессенджеров.

“Семь лет назад во время Революции достоинства накануне важного политического голосования в парламенте я выложил тут в ФБ телефонные номера регионалов. В центре Киева тогда уже расстреливали людей. Тогда вопрос стоял так: превратимся ли мы в некое подобие Беларуси лет на 20, либо отправимся в неизвестное, но свободное плаванье”, – написал Сыч.

По его словам, номер Левченко был в числе опубликованных. Журналист выложил скриншот сообщения, которое ему прислал бывший регионал.

“Все давно прошло и наконец выяснилась вся правда. Теперь я имею полное моральное право плюнуть в вашу тупую рожу, вытереть об тупую голову подошвы и использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза. До новых встреч. Всегда ваш Николай Левченко”, – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/sych.vitaly/posts/4150132538376334

Контекст:

7 апреля 2014 года нардеп Левченко и бизнесмен Ринат Ахметов безуспешно пытались провести переговоры с сепаратистами, захватившими здание Донецкой облгосадминистрации.

Левченко неоднократно обвинял силовые структуры Украины в “убийстве граждан Донбасса”.

В 2015 году Левченко объявили в розыск. По данным “Ліга.Новости”, по состоянию на июнь 2021-го в базе данных розыска МВД экс-нардепа больше нет.

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