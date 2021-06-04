Мошенник звонил жителям Первомайска и выманивал деньги, заявляяя, что их родственники в больнице с COVID-19 – прокуратура

“Установлено, что ранее судимый мужчина, который недавно был освобожден из мест лишения свободы после заключения за мошенничество, на путь исправления не стал и вновь совершил уголовные преступления”, – говорится в сообщении.

В марте-апреле 2020 года мужчина трижды приезжал в Первомайск Харьковской области и обманывал местных жителей, совершая звони на стационарные телефоны.

“Злоумышленник представлялся знакомым их родственников, сообщая, что их родные находятся в больнице с диагнозом COVID-19 в крайне тяжелом состоянии и срочно нуждаются в деньгах на лечение, чем нанес материальный ущерб жителям города на общую сумму более 170 тыс. грн”, – сообщили в прокуратуре.

12 мая Лозовский горрайонный суд признал его виновным в мошенничестве (ч.2 ст. 190 Уголовного кодекса) и лишил свободы на три года.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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