 

Новые спорткомплексы построят в четырех районах Москвы

04.06.2021, 18:14, Разное
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Власти Москвы заботятся о том, чтобы в городе появлялось как можно больше спортивных объектов, и чтобы такие здания находились в шаговой доступности. Например, сейчас в Зеленограде, в районе Старое Крюково ведется строительство трехэтажного спорткомплекса с бассейном.

Здание в 9-ом микрорайоне введут в эксплуатацию до конца 2021 года. Здесь будет универсальный зал для баскетбола, волейбола, художественной гимнастики и гандбола. На втором этаже сделают бассейн на шесть дорожек с раздевалками и залом для сухого плавания.

Еще два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) построят на юго-западе столицы. Спортивные объекты возведут в районе Южное Бутово. Первое здание (11,2 тысячи квадратных метров) расположится на Остафьевской улице, второе (5,7 тысячи квадратных метров) – на бульваре Дмитрия Донского.

Ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Москвы Анастасия Пятова рассказала, что для реализации проектов по строительству два земельных участка в Южном Бутове передали на шесть лет некоммерческой организации “Развитие спортивных и инфраструктурных объектов” (АНО “РСИО”)

Здание на Остафьевской улице само по себе будет небольшим, большую часть территории займет футбольное поле (8,2 тысячи квадратных метров). В ФОК на бульваре Дмитрия Донского будет бассейн.

Еще два спортивных комплекса возведут в районах Гольяново и Ивановское. Эти здания будут средних размеров – каждое по 3,9 тысячи квадратных метров. Первый ФОК расположится по адресу: Алтайская улица, владение 33. Второй спорткомплекс разместится на улице Чечулина (владение 9-11). Эти участки власти также предоставили АНО “РСИО” сроком на шесть лет.

Социальная инфраструктура в Москве развивается в том числе благодаря программе “Мой район”, которая была запущена несколько лет назад. В городе строятся не только спортивные комплексы, но и образовательные учреждения, объекты общественного транспорта, благоустраиваются парки, придомовые территории, создаются новые общественные пространства и так далее.



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