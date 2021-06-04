 

Оперативники Агентства национальной безопасности Украины заменят балаклавы на традиционные японские маски

04.06.2021, 20:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Киеве прошел показ новой формы сотрудников МВД и национальных служб безопасности.

Помимо измененного фасона летней экипировки для полицейских и дополнительного городского камуфляжа, в одежде нацгвардейцев также был представлен новый концепт рабочей униформы и знаков отличия оперативников Агентства национальной безопасности Украины (АНБУ).

Теперь сотрудники АНБУ будут носить индивидуальные традиционные японские маски духов животных и специальный бандаж на бедре для закрепления скрытого оружия. Дизайнер рассказал, что каждая маска будет отражать характер солдата, а при взаимодействии с гражданскими у них не будет ощущения, что они разговаривают с вором в маске. Бандаж также показал свою эффективность как дополнительный карман для инвентаря и поддержка ноги при большой нагрузке.

– Маски у всех будут разные, вот вы сильный как медведь – вам маску медведя, или хитрый как лис, а может, смелый как волк. В АНБУ работают бравые ребята, а балаклава сравнивает их с бандитами из подворотни. Маска это естетика, традиции! — заявил дизайнер тактической униформы Василий Шаринганов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.06 / Володин осудил США за попытки сделать “Северный поток – 2” политическим проектом

26.07 / Ани Лорак посетовала на дискомфорт без гастролей и концертов в период карантина

22.09 / Регина Тодоренко: «Я испытывала чувство вины из-за редкого общения с сыном»

17.09 / Скандалы: «Начал обниматься, позвал в отель»

17.05 / Баллы России на «Евровидении» будут распределены между пострадавшими от её действий странами

24.05 / Контроль расходов и не только: причины, почему жены «опустошают» кошелек мужа

11.01 / “Помешанный и опасный”: Пелоси жаждет уголовного наказания для Трампа

14.08 / Экс-супруга Марата Башарова Екатерина Архарова призналась, что у нее была угроза выкидыша

25.10 / Забывшему удостоверение депутату Госдумы пришлось показывать охране свои наколки

10.12 / Дана Борисова набрала вес из-за биполярного расстройства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика