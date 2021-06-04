Оперативники Агентства национальной безопасности Украины заменят балаклавы на традиционные японские маски
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Киеве прошел показ новой формы сотрудников МВД и национальных служб безопасности.
Помимо измененного фасона летней экипировки для полицейских и дополнительного городского камуфляжа, в одежде нацгвардейцев также был представлен новый концепт рабочей униформы и знаков отличия оперативников Агентства национальной безопасности Украины (АНБУ).
Теперь сотрудники АНБУ будут носить индивидуальные традиционные японские маски духов животных и специальный бандаж на бедре для закрепления скрытого оружия. Дизайнер рассказал, что каждая маска будет отражать характер солдата, а при взаимодействии с гражданскими у них не будет ощущения, что они разговаривают с вором в маске. Бандаж также показал свою эффективность как дополнительный карман для инвентаря и поддержка ноги при большой нагрузке.
– Маски у всех будут разные, вот вы сильный как медведь – вам маску медведя, или хитрый как лис, а может, смелый как волк. В АНБУ работают бравые ребята, а балаклава сравнивает их с бандитами из подворотни. Маска это естетика, традиции! — заявил дизайнер тактической униформы Василий Шаринганов.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет