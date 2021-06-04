Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС США над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 сопроводил самолет патрульной авиации ВВС США над Баренцевым морем, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель, передает РИА «Новости».

«Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС США и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что после разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В пресс-службе уточнили, полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения госграницы не допущено.

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что для сопровождения разведывательного самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем в воздух поднимался российский МиГ-31.