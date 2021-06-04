 

Софвед: Будем оперативно реагировать на идеи экс-посла Макфола о вмешательстве в дела России

04.06.2021, 17:58, Новости дня
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Комиссия по защите госсуверенитета будет своевременно реагировать на идеи западных политиков по вмешательству во внутренние дела России, сообщил член Комиссии, сенатор Александр Вайнберг, комментируя публикацию экс-посла США В РФ Майкла Макфола в The Washington Post.

«Американские политики различного уровня продолжают озвучивать предложения усилить давление на Россию, в том числе и за счет вмешательства во внутренние дела нашей страны», – приводятся его слова в Telegram-канале Комиссии.

В четверг Макфол опубликовал в The Washington Post статью, в которой в преддверии встречи резидента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена предложил «уже ставший стандартным для Запада набор инструментов: введение санкций против российских компаний и граждан, поиск новых возможностей для распространения антироссийской пропаганды и поддержку отдельных политических сил на территории России».

 «По сути Макфол рекомендует администрации Байдена комбинировать различные формы вмешательства в суверенные дела России: пытаться влиять на общественно-политические через санкционное давление, пытаться вмешиваться в российское информационное поле и вмешаться во внутриполитические дела нашей страны через работу с лояльными Западу структурами и активистами», – подчеркнул Вайнберг.

«Показательно, что Макфол говорит о необходимости пересмотра американской пропагандистской стратегии с учетом опыта российского противодействия деструктивной работе Радио Свободная Европа / Радио Свобода (признана в РФ СМИ-иноагентом). Для нас это сигнал, что законодательство по защите суверенитета работает. Будем своевременно реагировать и на новые идеи наших оппонентов, создавая необходимые правовые инструменты для пресечения любых попыток вмешательства в наши внутренние дела», – заключил член Комиссии.

Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.



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