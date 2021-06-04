 

Лучший способ внедрить цифровые технологии на рабочем месте

04.06.2021, 17:54, Разное
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Применяя технологии на рабочем месте, стоит быть реалистичным. Часто, например, внедрение новых цифровых технологий в организацию не приводит к радикальному улучшению работы фирмы. Несмотря на высокоуровневое планирование, более частым результатом является запутанный процесс, когда рядовые сотрудники выясняют, как они могут получить технические инструменты, которые бы им в какой-то степени помогли.

Эта задача может легко выпасть на плечи перегруженных сотрудников, которым приходится бороться за выполнение своих задач, но которые не всегда имеют большой голос в организации. Так разве нет способа систематически думать о внедрении цифровых технологий на рабочем месте?

Профессор Массачусетского технологического института Кейт Келлогг считает, что есть, и называет это «экспериментальным управлением цифровыми технологиями»: позвольте различным частям организации экспериментировать с технологией, а затем централизованно устранять препятствия, чтобы внедрить лучшие практики, которые появляются в масштабах всей компании.

«Если вы хотите извлечь выгоду из новых цифровых технологий, вам необходимо позволить местным командам адаптировать технологию к своим условиям», — говорит Келлог, профессор менеджмента и инноваций Дэвида Дж. МакГрата-младшего в Школе менеджмента Sloan при Массачусетском технологическом институте. . «Вам также необходимо сформировать центральную группу, которая отслеживает все эти локальные эксперименты и пересматривает процессы в ответ на проблемы и возможности. Если вы просто позволите всем делать все локально, вы увидите сопротивление технологии, особенно среди рядовых сотрудников. . «

Точка зрения Келлогг возникла после того, как она провела 18-месячное тщательное этнографическое исследование учебной больницы, изучив многие аспекты ее повседневной работы, включая такие вещи, как интеграция технологий в повседневную медицинскую практику.

Некоторые выводы из этого организационного исследования теперь отражены в статье Келлогг «Локальная адаптация без интенсификации работы: экспериментальное управление цифровыми технологиями для взаимовыгодной реконфигурации ролей в организациях», недавно опубликованной в Интернете в журнале. Организационная наука.

В больнице

Ежедневные наземные этнографические исследования Келлогга проводились в отделении первичной медико-санитарной помощи академической больницы на северо-востоке США, где работало шесть медицинских бригад, каждая из семи-девяти врачей, а также трех или четырех медсестер и фельдшеров. , а также четыре или пять администраторов.

Группа первичной медико-санитарной помощи переходила к использованию новых цифровых технологий, доступных в электронной системе здравоохранения, для поддержки принятия клинических решений, указывая, когда пациентам необходимы вакцинации, тесты на диабет и мазки Папаниколау. Раньше определенные действия могли быть вызваны только после посещения врачей первичной медико-санитарной помощи. Программное обеспечение сделало эти вещи частью доклинической процедуры пациента, если это необходимо.

Источник: Кolibri.Рress



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