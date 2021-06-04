Для улучшения безопасности школ 30% педагогических должностей займут сотрудники Росгвардии

Для улучшения безопасности школ 30% учительских должностей займут сотрудники Росгвардии.

Информация о достигнутой договоренности появилась на сайте министерства просвещения. В ведомстве надеются, что участие силовиков в учебном процессе позволит также решить проблему дефицита педагогов и улучшить качество преподавания в школах.

В пресс-службе министерства уточнили, что росгвардейцы заменят учителей по труду, физкультуре, ОБЖ, НВП и правоведению. Кроме того, учитывая замечания президента, в новом учебном году появится дополнительный предмет — «История Сталинградской битвы». Преподавание новой дисциплины будет также возложено на представителей Росгвардии.

Так как этих предметов недостаточно для выполнения 30-процентной квоты, планируется введение новых: «Основы обращения с алкоголем» и «Разновидности слезоточивых газов».

– Постоянное присутствие в школе сотрудников Росгвардии станет отпугивающим фактором для террористов, борцов с коррупцией и прочих криминальных элементов. Мы также уверены, что эти крепкие спортивные парни будут способствовать воспитанию нашей молодежи в духе патриотизма, — говорится в сообщении пресс-службы министерства просвещения.

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