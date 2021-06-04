Дмитрий Шепелев выиграл суд у родителей Жанны Фриске: детали дела

Поводом для судебных разбирательств между родителями Жанны Фриске и телеведущим Дмитрием Шепелевым стал квартирный вопрос. Шепелеву, как отцу несовершеннолетнего сына покойной певицы, принадлежит одна треть в квартире Жанны в Шмитовском переулке. Владимир и Ольга Фриске подали прошение о запрете совершать какие-либо сделки с недвижимостью, но, как стало известно сегодня, проиграли – суд отклонил иск.

Сейчас в квартире на Пресне никто не живет, а родственники Жанны, которым принадлежат другие две трети жилья, в память о дочери поддерживают ту же обстановку, которая была при жизни умершей от рака певицы. Как сообщается, кадастровая стоимость квартиры оценивается примерно в 24 миллиона рублей, то есть доля Дмитрия Шепелева, право на которую поддержал Хамовнический суд, обойдется потенциальному покупателю в восемь миллионов. Владимир и Ольга Фриске могли продать квартиру несколько лет назад, когда появилась необходимость погасить долг перед “Русфондом”, однако супруги не стали трогать любимое жилье дочери.

Владимир Фриске и сестра Жанны – Наталья

Жанна Фриске с мамой Ольгой

Летом прошлого года родители Жанны Фриске отсудили 7 миллионов рублей у бывшего гражданского мужа певицы и отца ее сына Платона, Дмитрия Шепелева. Пресненский суд обязал телеведущего выплатить им треть от задолженности, которую с них взыскали в пользу благотворительной организации “Русфонд”. Еще 19 мая 2017 года суд Москвы вынес решение по иску “Русфонда” к родственникам Жанны Фриске – отцу Владимиру Фриске, маме Ольги Копыловой и 4-летнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя, отца Дмитрия Шепелева. Суд постановил удовлетворить требования фонда о возврате основной части выделенных на лечение Жанны денег – 21,633 миллиона рублей, которые собрали неравнодушные поклонники Фриске на ее лечение в 2014 году. В итоге задолженность погасили родители исполнительницы, потребовав, чтобы Шепелев вернул им треть от денег. Шепелев, в свою очередь, предъявил встречный иск в размере 10,1 миллиона рублей — треть от суммы, которую Ольга и Владимир сняли со счета Жанны вместе с процентами. С его точки зрения, эти деньги должны принадлежать Платону. Пресненский суд рассматривал обе претензии в одном процессе и вынес решение в пользу родителей Фриске.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

Напомним, Жанна Фриске узнала о страшном диагнозе – раке головного мозга – во время беременности. Певица долго проходила лечение в Китае и реабилитацию в Юрмале. Осенью 2014 года наступило улучшение, Жанна вернулась в Москву, отказалась от инвалидного кресла и начала передвигаться самостоятельно. В феврале 2015-го телеведущий и близкий друг Жанны Андрей Малахов сообщил, что певица уехала лечиться в одну из клиник США. Позднее Жанна продолжила лечение в Москве, однако состояние певицы ухудшалось. Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в своем доме в подмосковной Балашихе. Отпевание певицы состоялось в Богоявленском соборе в Елохове. Похоронена 41-летняя Жанна Фриске на Николо-Архангельском кладбище в Москве.