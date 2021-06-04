 

«Ростех» и «Ростелеком» договорились совместно развивать 5G в России

04.06.2021, 17:38, Новости дня
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На экономическом форуме в Санкт-Петербурге корпорации «Ростелеком» и «Ростех» сообщили в подписании соглашения, по которому они совместно начнут заниматься развитием сервисов для поколения связи 5G. Речь идет об установлении стратегического партнерства, уточнили представители компаний.

В частности, они собираются обустроить пилотные зоны для проведения испытаний новых разработок. Для этого будут использованы, в том числе, крупные промышленные объекты и технопарки.

Связь пятого поколения отличается не только высокой скоростью соединения и возможностью создавать сервисы, которых никогда ранее не было. Словом 5G нужно наполнять реальным содержанием, говорят специалисты.



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