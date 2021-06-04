Риск смерти от коронавируса повышает болезнь Альцгеймера

Ученые из Бразилии пришли к выводу, что риск смерти от коронавируса повышает болезнь Альцгеймера. Отмечается, что присутствие нейродегенеративных расстройств способствует тому, чтобы человек переносил вирус в тяжелой форме.

Люди, страдающие болезнью Альцгеймера, в три раза чаще умирают от COVID-19. Риск наступления летального исхода увеличивается еще больше, если пациенту более 80 лет. В ходе проведения исследования специалисты установили, что причины деменции представляют собой факторы риска для пациентов с болезнью Альцгеймера.

Слабоумие определили фактором риска коронавирусной инфекции наряду с иными сопутствующими патологиями. Среди последних исследователи выделили ОРВИ, гипертонию, рак, ожирение, заболевания сердца и сосудов. Важным фактором также является возраст. Обычно пациенты с деменцией старше, чем остальные, поэтому риск тяжелого протекания инфекции выше.

В исследовании приняли участие свыше 12 тысяч человек возрастом старше 65 лет. У 1167 испытуемых был диагностирован коронавирус посредством ПЦР-теста. Как показали результаты статистического анализы, все причины деменции были факторами риска тяжести COVID-19 и наступления летального исхода среди пациентов, попавших в больницу.

Источник: medicalxpress.com