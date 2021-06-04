Путин о транзите газа через Украину: Вы думаете, что мы должны всех кормить?

Ведущий сессии на форуме отметил, что действующая труба, по которой осуществляется прокачка газа в Европу, “кормит целые регионы”, как пример он начал озвучивать заявление президента Украины Владимира Зеленского, который говорил, что после запуска “Северного потока –2” РФ может отключить страну от поставок газа, из-за чего украинский бюджет потеряет “как минимум $3 млрд в год”.

Но Путин ведущего перебил: “Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас обязанность такая, всех кормить?”.

Отвечая на вопрос о будущем транзита российского газа Путин отметил, что Россия могла бы прокачивать “значительную часть” газа через Украину, “если бы были нормальные отношения”.

В то же время, глава Кремля подчеркнул, что газопровод “Северный поток – 2” будет обходиться дешевле, чем транзит газа через украинскую ГТС и еще ряд стран.

Контекст:

Зеленский в ходе встречи с сенаторами США 2 июня отмечал, что газопровод “Северный поток – 2” – это мощное оружие, которое дают в руки России. “Это отдельное мощное оружие РФ, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост: не давать оружие врагу”, – заявил глава государства. По его мнению, только Соединенные Штаты могут не допустить достройки газопровода “Северный поток – 2”.

Газопровод, который строят по дну Балтийского моря должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

По мнению гендиректора “Оператора ГТС Украины” Сергея Макогона, Россия откажется от транзита газа через Украину, если “Северный поток – 2” достроят. По его оценкам, прямые и косвенные потери Украины от запуска “Северного потока – 2” составят около $5–6 млрд в год. В частности, примерно на $50 за 1 тыс. м³ подорожает газ, поскольку стоимость его транспортировки в Украину возрастет.

В интервью “Украинской правде”, опубликованном 1 марта, тогдашний глава “Нафтогазу” Андрей Коболев заявлял, что компания готова к прекращению транзита через Украину. По словам Макогона, газотранспортная система Украины продолжит функционировать, но инфраструктуру придется оптимизировать.

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