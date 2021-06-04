“Процедура очень непростая”. Данилов рассказал, как будут формировать реестр олигархов

Как сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”, Данилова спросили, когда появится этот перечень. Журналист предположил, что это произойдет после того, как Верховная Рада примет законопроект и соответствующий закон вступит в силу.

Секретарь СНБО возразил, что это не так, а затем добавил: “Законопроектом четко определено, кто может на сегодняшний день подать на заседание СНБО перечень лиц, которые, как он считает, должны относиться к олигархам. Просто так попасть этот перечень невозможно”.

Данилов отметил, что в перечень олигархов будут вносить по итогам специальной проверки – “должны быть аргументы, почему именно человек находится в этом списке”.

“Если вы считаете, что можно любого человека взять с улицы и сказать, что это олигарх – вы глубоко ошибаетесь. Есть процедура и она очень и очень непростая. Аппарат Совета нацбезопасности и обороны, когда будут готовить соответствующие документы, должен иметь 100-процентную уверенность, что этот человек имеет именно состояние 2,27 млрд грн и тот перечень, который есть – мы должны убедиться”, – добавил он.

Контекст:

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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