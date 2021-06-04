Данилов заявил, что Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Крыма

Отвечая на вопрос о завершении Россией строительства газопровода “Северный поток – 2”, Данилов сказал, что это вызов не только для Украины.

“Это вызов для Польши, для многих стран, которые понимают, что такое Российская Федерация, можно ли ей доверять”, – отметил он.

Данилов подчеркнул, что у России есть мощные партнеры в Европе, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

“Надо прекращать недосказанность. Прежде всего, это Германия и Франция, которые являются политическими и экономическими партнерами России. Нам это очень-очень неприятно. Именно эти страны в 2008 году отказали Грузии и Украине в ПДЧ, когда почти все былоы готово. И мы помним, что в 2008 году на Грузию напала Российская Федерация, после этого у нас есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли нести за это какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны. Потому что кроме экономической выгоды есть еще политические вещи”, – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что европейские страны не предприняли мер для защиты неприкосновенности границ стран, которые были приняты в 1991 году.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Кроме России это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Согласно грузинскому законодательству, Абхазия и Южная Осетия – оккупированные РФ территории

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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