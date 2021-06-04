 

Мнение: Бастрыкин заступился за полицейского, убивщего задержанного…

04.06.2021, 17:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Трагедия в Новосибирской области, где погиб 19-летний парень и было возбуждено уголовное дело в отношении офицера ДПС,  случайно застрелившего дерзкого приятеля дерзкого нарушителя ПДД, приняла неожиданный оборот.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему об основаниях ареста сотрудника ДПС. По поручению Бастрыкина, уголовное дело в отношении полицейского передали из управления СК по Новосибирской области в центральный аппарат. В отношении сотрудников новосибирского СК, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки. Кроме того, в Главном следственном управлении СК возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении его (ст. 318 и 319 УК). Двоих подозреваемых, как сообщает ведомство, задержали. Эти двое, по всей видимости, приятели убитого.

История принимает серьезный оборот. Дело идет к тому, что сотрудника ДПС,  случайно выстрелившего в задержанного,  оправдают. А это чревато очень серьезными последствиями. Вполне вероятно, что количество ликвидаций при задержании резко увеличится. И не только террористов, убийц, грабителей, насильников….  Но и хулиганов, воришек, мошенников… Зачем заморачиваться расследованиями и судами, когда можно написать в рапорте, что подозреваемый оказал сопротивление, напал на сотрудника и вынудил применить оружие на поражение… Так или не так ?

Беда в том, что под формулировку «оказал сопротивление и напал на сотрудника» можно будет подогнать абсолютно любого россиянина. За пластиковый стаканчик, брошенный в полицейского сажать уже не будут? Потому что после пули в голову, сажать будет некого? Да даже не бросавшего стаканчик, можно будет застрелить, вложить в руку ликвидированного монтировку и отчитаться, что напал и вынудил….

Куда катимся? Силовики зальют Россию кровью, пресекая «сопротивления» и «нападения»?

Фотография Бастрыкина отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.10 / Скандалы: На темной стороне Сети

27.04 / Названы простые шаги для предотвращения камней в почках

05.05 / Ulefone Armor 9 с IP69K, тепловизором, NFC и гигантским аккумулятором подешевел до 420 долларов

04.02 / Решение Лукашенко о запрете протестной символики раскритиковали: Разозлит народ

02.08 / В стиле Бейонсе: Адель повторила образ “Королевы Би” с ее нового альбома

10.09 / Жертва информационной войны

03.03 / Мнение: Коротко о разном. 03.03.2021

29.12 / Не деньгами, так участием

08.02 / В Кремле высказались о тормозящих рост пенсий факторах: Это очевидно

08.12 / Виктория Боня призналась, что потеряла невинность с незнакомым парнем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика