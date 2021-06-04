Мнение: Бастрыкин заступился за полицейского, убивщего задержанного…

Трагедия в Новосибирской области, где погиб 19-летний парень и было возбуждено уголовное дело в отношении офицера ДПС, случайно застрелившего дерзкого приятеля дерзкого нарушителя ПДД, приняла неожиданный оборот.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему об основаниях ареста сотрудника ДПС. По поручению Бастрыкина, уголовное дело в отношении полицейского передали из управления СК по Новосибирской области в центральный аппарат. В отношении сотрудников новосибирского СК, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки. Кроме того, в Главном следственном управлении СК возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении его (ст. 318 и 319 УК). Двоих подозреваемых, как сообщает ведомство, задержали. Эти двое, по всей видимости, приятели убитого.

История принимает серьезный оборот. Дело идет к тому, что сотрудника ДПС, случайно выстрелившего в задержанного, оправдают. А это чревато очень серьезными последствиями. Вполне вероятно, что количество ликвидаций при задержании резко увеличится. И не только террористов, убийц, грабителей, насильников…. Но и хулиганов, воришек, мошенников… Зачем заморачиваться расследованиями и судами, когда можно написать в рапорте, что подозреваемый оказал сопротивление, напал на сотрудника и вынудил применить оружие на поражение… Так или не так ?

Беда в том, что под формулировку «оказал сопротивление и напал на сотрудника» можно будет подогнать абсолютно любого россиянина. За пластиковый стаканчик, брошенный в полицейского сажать уже не будут? Потому что после пули в голову, сажать будет некого? Да даже не бросавшего стаканчик, можно будет застрелить, вложить в руку ликвидированного монтировку и отчитаться, что напал и вынудил….

Куда катимся? Силовики зальют Россию кровью, пресекая «сопротивления» и «нападения»?

Фотография Бастрыкина отсюда

—