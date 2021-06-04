Путин опроверг причастность российских спецслужб к посадке самолета Ryanair в Минске

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы не имеют никакого отношения к посадке самолета Ryanair в Минске.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. Позже послы ЕС согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.

При этом был задержан находившийся на борту автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.