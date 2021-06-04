 

Путин назвал две наиболее актуальные проблемы в России

04.06.2021, 17:00, Новости дня
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В РФ на сегодняшний день две наиболее актуальные проблемы – рынок труда и инфляция, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«У нас две наиболее актуальные проблемы на сейчас. Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая – инфляция», –  цитирует РИА «Новости» Путина.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что российская экономика и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню.

Напомним, в Кабмине пообещали, что рынок труда в РФ будет полностью восстановлен до докризисных показателей до конца текущего года.



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