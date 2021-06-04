 

Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС

04.06.2021, 17:00, Новости дня
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Европейский союз ввел запрет на пролет воздушного пространства ЕС и доступ в свои аэропорты для всех перевозчиков Белоруссии.

«Совет ЕС принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии и ввел запрет на пролет воздушного пространства ЕС, а также доступ в аэропорты ЕС для всех белорусских перевозчиков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Евросоюза.

В ЕС подчеркнули, что решение предусматривает запрет на взлет, посадку на территории Евросоюза, а также на пролет всех самолетов, используемых белорусскими авиаперевозчиками.

Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.



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