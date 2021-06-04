В России запретят целоваться на выпускном

Инициативная группа депутатов внесла в Госдуму законопроект «О морально-нравственном поведении выпускников». В тексте документа содержится ряд правил, которых необходимо придерживаться в торжественный вечер по случаю окончания школы или профессионального образовательного учреждения.

Помимо введённых ранее обязательств для выпускников не употреблять алкоголь, наркотические вещества и психотропные средства, им запретят целоваться на выпускном. По мнению парламентариев, безответственное поведение таких лиц приводит к различным проблем, таким как психологические травмы, депрессия и даже подростковая беременность

«Выпускной должен быть трезвым и целомудренным праздником. Сегодня его превратили в сплошной разврат. Страшно подумать, но почему-то у нас в России прижился пагубный американский тренд лишаться девственности на выпускном. Пора государству вмешаться и спасти наше подрастающее поколение», — заявил автор инициативы Виталий Милонов.

Для этого парламентарии предложили устанавливать в местах проведения выпускных вечеров камеры видеонаблюдения. Также усиленное внимание на празднование таких мероприятий будут обращать сотрудники правоохранительных органов, которые обязаны реагировать на соответствующие сигналы. Для родителей правонарушителей предусмотрены штрафы и общественные работы.

—